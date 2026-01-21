Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 00:49

«Стабильности нет»: Трамп отказался от участия в саммите G7 в Париже

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп отказался от участия в саммите «Большой семерки», который его французский коллега Эммануэль Макрон предложил провести в Париже. Американский лидер в ходе встречи с журналистами на пресс-конференции в Белом доме публично усомнился в политической стабильности Франции и будущем своего французского коллеги.

Нет, я не стану этого делать. Потому что, знаете, Эммануэль не будет там долго, и, знаете, там нет стабильности <…> И я думаю, что у меня есть встречи с людьми, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не с некоторыми из тех, о которых вы говорите, добавил американский лидер.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети личное сообщение от Макрона. Европейский лидер предложил провести встречу G7 в Париже и пригласить к участию российскую сторону. В письме французский президент назвал американского коллегу другом и отметил совпадение их позиций по Сирии, а также предложил поужинать вместе.

Позже европеист Сергей Федоров допустил, что Трамп публично унизил Макрона, опубликовав личную переписку с ним, из-за отказа от вступления Франции в Совет мира. По его словам, это также реакция на позицию Парижа по вопросу Гренландии.

