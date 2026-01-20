Атака США на Венесуэлу
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона

Европеист Федоров: Трамп публично унизил Макрона из-за отказа от Совета мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп публично унизил французского коллегу Эммануэля Макрона, опубликовав личную переписку с ним, из-за отказа от вступления Франции в Совет мира, предположил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН европеист Сергей Федоров. По его словам, это также реакция на позицию Парижа по вопросу Гренландии.

Я думаю, что пост Трампа — это своеобразный дипломатический ответ на отказ Макрона участвовать в Совете мира. Еще одной причиной может быть позиция по поводу Гренландии, в которой французский лидер призывает дать отпор США. Видимо, Дональду Фредовичу [Трампу] не понравилась такая инициатива и упертость Макрона, и он решил таким образом немного его потроллить. К тому же задумка президента Франции о приглашении России на съезд G7 вряд ли будет перспективной. Мероприятия этого объединения ничего не дают нашей стране. Поэтому Макрону можно посочувствовать, — высказался Федоров.

Ранее Трамп опубликовал в соцсети личное сообщение от Макрона. Европейский лидер предложил провести встречу G7 в Париже и пригласить к участию российскую сторону. В письме французский президент назвал американского коллегу другом и отметил совпадение их позиций по Сирии, а также предложил поужинать вместе.

Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Гренландия
президенты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
