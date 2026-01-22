Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 02:48

Трамп подтвердил процесс подготовки будущей сделки по Гренландии

Трамп сообщил, что обсудил с генсеком НАТО Рютте контуры сделки по Гренландии

NATO NATO Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе подготовил контуры будущей сделки по Гренландии. Возможно, она будет гораздо шире и затронет весь регион.

Мы подготовили рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего Арктического региона, — отметил американский лидер.

По итогам встречи в пресс-службе военного блока сообщили, что диалог был сосредоточен на защите арктических интересов всех стран НАТО. Особое внимание было уделено трехсторонним консультациям между Данией, владения которой включают Гренландию, и США.

Переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами будут направлены на то, чтобы Россия и Китай никогда не смогли получить доступ экономический или военный на землю Гренландии, — уточнили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию вокруг Гренландии вопросом, который не относится к сфере интересов РФ. На совещании с постоянными членами Совета безопасности он обратил внимание, что Москва не будет вовлекаться в обсуждение возможной сделки между США и Данией по покупке острова.

Дональд Трамп
Марк Рютте
НАТО
Гренландия
