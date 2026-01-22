Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 03:51

В МЖД уточнили информацию о сходе вагонов в Тульской области

МЖД: семь вагонов сошли с рельсов в Тульской области, задержаны четыре поезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На перегоне в Тульской области произошел сход семи вагонов грузового состава, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). Инцидент привел к задержке нескольких пассажирских поездов.

ЧП произошло 21 января в 21:54 мск на перегоне Жданка — Товарково. По уточненным данным Московской железной дороги, все вагоны были порожними.

В пути задерживаются следующие поезда дальнего следования: № 25 Москва — Воронеж, № 33 Москва — Владикавказ, № 58 Белгород — Москва, № 62 Нальчик — Москва, — говорится в сообщении.

В результате происшествия образовались задержки в движении поездов дальнего следования. На месте работает оперативный штаб, восстановительные работы ведутся с привлечением специальной техники.

Для устранения последствий крушения задействованы 41 человек и 10 единиц техники. Восстановительные работы продолжаются, точные причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд сошел с рельсов в Польше на участке Мехов — Сломники. По словам министра инфраструктуры республики Дариуша Климчака, в поезде находилось около 20 человек, обошлось без жертв и пострадавших.

