Госдума продолжит борьбу для защиты исторической правды Пискарев: ГД рассмотрит проект об усилении мер для защиты исторической правды

Депутаты Государственной думы подготовили новый законодательный проект, направленный на защиту исторической правды. Инициатива предполагает усиление профилактических мер по противодействию фальсификациям истории, объяснил в своем Telegram-канале председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект, дополняющий Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений» новыми положениями. Предлагается усилить профилактические меры по противодействию искажению исторической правды, — указал он.

Авторы законопроекта ссылаются на продолжающуюся подрывную работу спецслужб недружественных стран. Она заключается в фальсификации истории России и манипулировании общественным сознанием для провокации противоправного поведения.

Совершенствование профилактической системы, по задумке депутатов, должно повысить эффективность защиты национальных интересов и традиционных духовно-нравственных ценностей. В частности, это поможет пресекать пропаганду, направленную на уклонение от защиты Отечества.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как Киев совместно с западными союзниками инсценировали мистификацию в Буче под пристальным вниманием западных PR-специалистов. По ее словам, европейцы выехали в Киев, чтобы сделать фоторепортаж, в тот же день, когда в «Википедии» появилась политическая статья с «выдумками».