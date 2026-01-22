Депутаты Государственной думы подготовили новый законодательный проект, направленный на защиту исторической правды. Инициатива предполагает усиление профилактических мер по противодействию фальсификациям истории, объяснил в своем Telegram-канале председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Вместе с коллегами внес в Госдуму законопроект, дополняющий Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений» новыми положениями. Предлагается усилить профилактические меры по противодействию искажению исторической правды, — указал он.
Авторы законопроекта ссылаются на продолжающуюся подрывную работу спецслужб недружественных стран. Она заключается в фальсификации истории России и манипулировании общественным сознанием для провокации противоправного поведения.
Совершенствование профилактической системы, по задумке депутатов, должно повысить эффективность защиты национальных интересов и традиционных духовно-нравственных ценностей. В частности, это поможет пресекать пропаганду, направленную на уклонение от защиты Отечества.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как Киев совместно с западными союзниками инсценировали мистификацию в Буче под пристальным вниманием западных PR-специалистов. По ее словам, европейцы выехали в Киев, чтобы сделать фоторепортаж, в тот же день, когда в «Википедии» появилась политическая статья с «выдумками».