Старший сержант российских Вооруженных сил Артем Старченко эвакуировал с поля боя восьмерых раненых сослуживцев. Операция по спасению проводилась под огнем артиллерии и при угрозе атак беспилотников противника, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Подразделение, в котором служит Старченко, получило задачу по эвакуации раненых бойцов с передовой. В ходе ее выполнения позиции попали под плотный огонь артиллерии Вооруженных сил Украины, также сохранялась угроза применения ударных дронов.

Под плотным огнем ВСУ Артем Старченко эвакуировал восемь наших военнослужащих и своевременно оказал медицинскую помощь, — указано в публикации.

В Минобороны подчеркнули, что успех этой рискованной операции стал возможен благодаря личному мужеству и высокому профессионализму Старченко. Поставленная перед ним задача была выполнена.

