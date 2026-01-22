Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 02:44

Российский боец вытащил из огня восьмерых раненых товарищей

Минобороны РФ: старший сержант Старченко спас раненых солдат из-под огня ВСУ

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Старший сержант российских Вооруженных сил Артем Старченко эвакуировал с поля боя восьмерых раненых сослуживцев. Операция по спасению проводилась под огнем артиллерии и при угрозе атак беспилотников противника, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Подразделение, в котором служит Старченко, получило задачу по эвакуации раненых бойцов с передовой. В ходе ее выполнения позиции попали под плотный огонь артиллерии Вооруженных сил Украины, также сохранялась угроза применения ударных дронов.

Под плотным огнем ВСУ Артем Старченко эвакуировал восемь наших военнослужащих и своевременно оказал медицинскую помощь, — указано в публикации.

В Минобороны подчеркнули, что успех этой рискованной операции стал возможен благодаря личному мужеству и высокому профессионализму Старченко. Поставленная перед ним задача была выполнена.

Ранее сообщалось, что стрелок-помощник гранатометчика сержант Айаал Федоров в составе штурмовой группы атаковал укрепленную позицию ВСУ. В ходе боя он скрытно зашел во фланг обороны противника и помог сослуживцам захватить опорный пункт, уничтожив двух бойцов. Это дало возможность основной группе стремительно продвинуться и занять объект.

