SHOT сообщил о серии взрывов в одном из российских регионов SHOT: в двух частях Волгограда прогремели от трех до пяти взрывов

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 22 января в Волгограде и соседнем Волжском раздалась серия взрывов. По предварительной информации канала, в небе над городом могла работать система противовоздушной обороны. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Местные жители рассказали SHOT, что в восточной и северной частях Волгограда было слышно от трех до пяти взрывов. Аналогичные сообщения канал передает из города Волжский, расположенного напротив, на другом берегу Волги. Официального подтверждения и данных о пострадавших пока не поступало.

SHOT добавил, что предварительной причиной инцидента может быть отражение воздушной атаки. По версии канала, российские системы ПВО, предположительно, работали по беспилотникам ВСУ, пытавшимся проникнуть в воздушное пространство региона. В настоящее время экстренные службы проверяют информацию и уточняют обстановку на местах.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района на Кубани увеличилось до трех человек. Также стало известно, что от последствий нападения пострадали восемь человек.