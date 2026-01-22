Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 02:01

SHOT сообщил о серии взрывов в одном из российских регионов

SHOT: в двух частях Волгограда прогремели от трех до пяти взрывов

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 22 января в Волгограде и соседнем Волжском раздалась серия взрывов. По предварительной информации канала, в небе над городом могла работать система противовоздушной обороны. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Местные жители рассказали SHOT, что в восточной и северной частях Волгограда было слышно от трех до пяти взрывов. Аналогичные сообщения канал передает из города Волжский, расположенного напротив, на другом берегу Волги. Официального подтверждения и данных о пострадавших пока не поступало.

SHOT добавил, что предварительной причиной инцидента может быть отражение воздушной атаки. По версии канала, российские системы ПВО, предположительно, работали по беспилотникам ВСУ, пытавшимся проникнуть в воздушное пространство региона. В настоящее время экстренные службы проверяют информацию и уточняют обстановку на местах.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района на Кубани увеличилось до трех человек. Также стало известно, что от последствий нападения пострадали восемь человек.

атаки
Волгоград
ВСУ
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, кто из соратников Трампа против силового захвата Гренландии
«Хорошая традиция»: глава РФПИ оценил новый коррупционный скандал в Киеве
Пленный рассказал, как инструкторы ВСУ контролируют быт мобилизованных
Пожар на портовом терминале в Краснодарском крае взяли под контроль
Юрист дал совет, как защитить себя от «схемы Долиной»
Русский «Орешник» уже не догнать: супероружие РФ сеет панику в ЕС и США
Разрыв связей с РФ, эмиграция, высмеивание СВО: где сейчас Руслан Белый
В РФПИ озвучили, какую следующую сделку могут заключить США
Трамп подтвердил процесс подготовки будущей сделки по Гренландии
Российский боец вытащил из огня восьмерых раненых товарищей
Госдума продолжит борьбу для защиты исторической правды
Нейросети ломают мозг. Как пользоваться ИИ, чтобы не отупеть
Правительственное совещание с участием Путина едва не прервалось
Китай готов содействовать урегулированию одного из конфликтов
Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из российских регионов
Киев в нокауте, Кличко в опале: почему Зеленский его все еще не уволил
«Начищу ботинки»: премьер Венгрии анонсировал важную встречу в Давосе
Международная федерация хоккея вынесла вердикт по российским сборным
«Иногда нужен диктатор»: Трамп ответил на обвинения в свой адрес
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.