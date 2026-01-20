Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 06:46

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой. Это не рецепт, а спасение — 2 картошки, 2 яйца, и завтрак на столе!

Лепешка получается невероятно хрустящей и золотистой снаружи, с аппетитной зажаренной корочкой, а внутри остается нежной и сочной.

Для приготовления понадобится: 2 крупные картофелины, 2 яйца, щепотка соли и растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Сразу же переложите натертую массу в миску с холодной водой и оставьте на 10–15 минут. Это важнейший шаг для хрустящего результата! Затем тщательно отожмите картофель, чтобы удалить как можно больше жидкости. В сухую картофельную массу добавьте яйца и соль. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте на среднем огне сковороду с достаточным количеством масла (оно должно покрывать дно). Выложите картофельную смесь, разровняв ее лопаткой в один большой блин толщиной около 1 см. Обжаривайте на среднем огне 5–7 минут с двух сторон. Подавайте горячей со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить сырные блины. Их можно есть просто так, а можно крутить роллы.

Проверено редакцией
Читайте также
Вкуснота для зимнего обеда: тушеная картошка с охотничьими колбасками — гениально и просто
Общество
Вкуснота для зимнего обеда: тушеная картошка с охотничьими колбасками — гениально и просто
Картофельные пирожки‑скороспелки: сытный обед за считанные минуты
Общество
Картофельные пирожки‑скороспелки: сытный обед за считанные минуты
Ленивая ватрушка с творогом: заменит пироги и сырники, печь — одно удовольствие
Общество
Ленивая ватрушка с творогом: заменит пироги и сырники, печь — одно удовольствие
Беру яйца, сосиски, кетчуп — и чудо-завтрак за 5 минут готов: готовим сэндвич без хлеба на сковороде
Общество
Беру яйца, сосиски, кетчуп — и чудо-завтрак за 5 минут готов: готовим сэндвич без хлеба на сковороде
Готовим Dutch Baby — сладкий блин-суфле из Нидерландов: простой рецепт впечатляющего завтрака с сахарной пудрой
Общество
Готовим Dutch Baby — сладкий блин-суфле из Нидерландов: простой рецепт впечатляющего завтрака с сахарной пудрой
завтраки
рецепты
лепешки
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой Готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой. Это не рецепт, а спасение — 2 картошки, 2 яйца, и завтрак на столе! Лепешка получается невероятно хрустящей и золотистой снаружи, с аппетитной зажаренной корочкой, а внутри остается нежной и сочной.
2 крупные картофелины
2 яйца
щепотка соли
растительное масло для жарки
>
Картофель очистите и натрите на крупной терке. Сразу же переложите тертую массу в миску с холодной водой и оставьте на 10-15 минут. Это важнейший шаг для хрустящего результата!
Затем тщательно отожмите картофель, чтобы удалить как можно больше жидкости.
В сухую картофельную массу добавьте яйца и соль. Тщательно перемешайте до однородности.
Разогрейте на среднем огне сковороду с достаточным количеством масла (оно должно покрывать дно).
Выложите картофельную смесь, разровняв ее лопаткой в один большой блин толщиной около 1 см.
Обжаривайте на среднем огне 5-7 минут с двух сторон.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощница учителя попалась полиции во время секса со школьником в машине
Двое пожилых мужчин стали жертвами нападения медведей в одной из стран Азии
В деле скандального продюсера «Ласкового мая» появился новый эпизод
Токарный цех превратился в место смерти юноши
Российский форвард помог «Миннесоте» разгромить соперника в матче НХЛ
Ставки по вкладам в России стремительно «сдуваются»
Том-ям с шампиньонами за 20 минут: секрет баланса остроты и нежности
Раскрыто число немецких компаний, работающих в России
Уролог назвал пищевые привычки, приводящие к образованию камней в почках
Сдавшиеся под Харьковом бойцы ВСУ месяц просидели с телами сослуживцев
Индексация соцвыплат в феврале 2026-го: на сколько вырастут пенсии и льготы
Мины-ловушки, зверства ВСУ в Димитрове: новости СВО к утру 20 января
Искусствовед предположила, кто помог грабителям «обнести» Лувр
В России предложили расселять аварийное жилье за деньги коррупционеров
«Обречен на провал»: в Германии «похоронили» мирный план Украины из-за США
Трампа уличили в планах начать силовые акции против Кубы, Никарагуа и Ирана
Экономист раскрыла, что будет с наличными после введения цифрового рубля
В Сиднее закрыли десятки пляжей из-за зубастых монстров
Составлен список наиболее эпидемиологически опасных стран для путешествий
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 января
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.