2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой. Это не рецепт, а спасение — 2 картошки, 2 яйца, и завтрак на столе!

Лепешка получается невероятно хрустящей и золотистой снаружи, с аппетитной зажаренной корочкой, а внутри остается нежной и сочной.

Для приготовления понадобится: 2 крупные картофелины, 2 яйца, щепотка соли и растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Сразу же переложите натертую массу в миску с холодной водой и оставьте на 10–15 минут. Это важнейший шаг для хрустящего результата! Затем тщательно отожмите картофель, чтобы удалить как можно больше жидкости. В сухую картофельную массу добавьте яйца и соль. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте на среднем огне сковороду с достаточным количеством масла (оно должно покрывать дно). Выложите картофельную смесь, разровняв ее лопаткой в один большой блин толщиной около 1 см. Обжаривайте на среднем огне 5–7 минут с двух сторон. Подавайте горячей со сметаной.

Ранее стало известно, как приготовить сырные блины. Их можно есть просто так, а можно крутить роллы.