Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 06:46

Вместо обычных блинов готовлю сырные: можно есть просто так, а можно крутить роллы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо обычных блинов готовлю сырные! Их яркий, насыщенный сырный вкус и упругая, но нежная текстура покоряют с первого кусочка.

Такие блины можно есть просто так, а можно крутить роллы: благодаря своей прочности они идеально подходят для приготовления рулетов с любой начинкой — от крабового салата до красной рыбы со сливочным сыром.

Для теста вам понадобится: 200 г тертого твердого сыра, 3 яйца, 100 мл молока, 80–100 г муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, соль, перец по вкусу, немного растительного масла для жарки. В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте молоко и тщательно перемешайте. Просейте туда муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто без комков. Всыпьте тертый сыр и снова хорошо перемешайте. Тесто получится гуще, чем на обычные блины. Обжаривайте блины на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного золотистого цвета. Готовые сырные блины получаются ароматными, плотными и очень вкусными.

Ранее стало известно, как приготовить бисквитный рулет с творожной начинкой — только доступные продукты.

Проверено редакцией
Читайте также
Фаршированные блины не теряют вкуса даже после заморозки: готовим конвертики с жюльеном
Общество
Фаршированные блины не теряют вкуса даже после заморозки: готовим конвертики с жюльеном
Такие блинчики расхватывают прямо со сковородки: вкусняшки с ветчиной, сыром и зеленью
Общество
Такие блинчики расхватывают прямо со сковородки: вкусняшки с ветчиной, сыром и зеленью
Сырный пирог из того, что было: тянется лучше, чем в пекарнях!
Семья и жизнь
Сырный пирог из того, что было: тянется лучше, чем в пекарнях!
Забудьте про майонезные салаты! Готовлю легкий вариант с креветками, вялеными томатами и чизболами
Общество
Забудьте про майонезные салаты! Готовлю легкий вариант с креветками, вялеными томатами и чизболами
Жульен готовлю по-новому — семья уплетает за обе щеки: собираю в формате пирога и получаю вкусняху
Общество
Жульен готовлю по-новому — семья уплетает за обе щеки: собираю в формате пирога и получаю вкусняху
блины
рецепты
сыры
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 января: инфографика
Лукашенко ответил, может ли Белоруссия повторить судьбу Венесуэлы
ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Россией за ночь
«Была месть»: Трамп раскрыл личные мотивы Рубио в операции против Венесуэлы
Львов в огне, крах рейнджеров ВСУ: новости СВО к утру 9 января
В США захотели перенести войну с наркотиками на сушу
Трамп рассказал, чем стала для Украины сделка по редкоземельным металлам
«Делаем, что можем»: Трамп отказался от дедлайна по Украине
Почти полмиллиона жителей Белгородской области остались без света из-за ВСУ
Сотни тысяч россиян остались без воды после атаки ВСУ
Трамп озвучил решение по поводу новых санкций против России
В Киеве зафиксированы перебои с водоснабжением
Трамп рассказал, как США будут помогать Украине в будущем
С 2026 года диспансеризация в России будет проходить по новым правилам
Пять стран выступили против решения FIDE снять санкции со сборных России
Зачистка спецназа под Сумами, подбитые танки: успехи ВС РФ к утру 9 января
Трамп оценил желание Путина и Зеленского завершить конфликт
Трамп сообщил о начале выгрузки нефти с «Маринеры»
Самый быстрый зимний десерт без выпечки! «Еловые шишки» за 15 минут
Сырный пирог из того, что было: тянется лучше, чем в пекарнях!
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.