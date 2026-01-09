Вместо обычных блинов готовлю сырные: можно есть просто так, а можно крутить роллы

Вместо обычных блинов готовлю сырные! Их яркий, насыщенный сырный вкус и упругая, но нежная текстура покоряют с первого кусочка.

Такие блины можно есть просто так, а можно крутить роллы: благодаря своей прочности они идеально подходят для приготовления рулетов с любой начинкой — от крабового салата до красной рыбы со сливочным сыром.

Для теста вам понадобится: 200 г тертого твердого сыра, 3 яйца, 100 мл молока, 80–100 г муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, соль, перец по вкусу, немного растительного масла для жарки. В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте молоко и тщательно перемешайте. Просейте туда муку с разрыхлителем и замесите однородное тесто без комков. Всыпьте тертый сыр и снова хорошо перемешайте. Тесто получится гуще, чем на обычные блины. Обжаривайте блины на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного золотистого цвета. Готовые сырные блины получаются ароматными, плотными и очень вкусными.

