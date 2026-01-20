Бросившего ребенка на пол в Шереметьево иностранца признали невменяемым

Иностранного гражданина, бросившего двухлетнего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, признали невменяемым, сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области. Инцидент произошел летом 2025 года. Уголовное дело в отношении мужчины будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

В ходе следствия мужчине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, — говорится в заявлении.

Суд заключил иностранца под стражу до 24 августа 2025 года. При этом сам он отказался извиняться перед родителями пострадавшего мальчика. В ходе заседания мужчина вел себя неадекватно. В частности, он надолго закрывал глаза, также отводил взгляд в сторону и что-то шептал.

