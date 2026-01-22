В РФПИ озвучили, какую следующую сделку могут заключить США

Возможным следующим крупным проектом США может стать сделка по Канаде, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в публикации в социальной сети X. По его словам, это произойдет после потенциального соглашения по Гренландии.
Канада следующая? — задался вопросом российский политик.
Эта реплика стала реакцией на недавнее заявление американского президента Дональда Трампа о скором представлении сделки по Гренландии. Лидер, комментируя перспективы этого соглашения, заявил, что оно дает США «все, что нужно получить».
Ранее Трамп парировал обвинения в авторитарных наклонностях неожиданным тезисом. Он прокомментировал ярлык «диктатор», который ему часто присваивают, и заявил, что такая форма власти иногда может быть необходимой.
До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая на Всемирном экономическом форуме, заявил, что Трампа можно сравнить с «очень голодной гусеницей» из-за планов по захвату Гренландии. Он призвал Европу дать отпор американскому лидеру, отметив, что период уговоров закончился и они стали контрпродуктивными.