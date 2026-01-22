В РФПИ озвучили, какую следующую сделку могут заключить США Дмитриев считает, что следующим шагом США может стать сделка по Канаде

Возможным следующим крупным проектом США может стать сделка по Канаде, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в публикации в социальной сети X. По его словам, это произойдет после потенциального соглашения по Гренландии.

Канада следующая? — задался вопросом российский политик.

Эта реплика стала реакцией на недавнее заявление американского президента Дональда Трампа о скором представлении сделки по Гренландии. Лидер, комментируя перспективы этого соглашения, заявил, что оно дает США «все, что нужно получить».

Ранее Трамп парировал обвинения в авторитарных наклонностях неожиданным тезисом. Он прокомментировал ярлык «диктатор», который ему часто присваивают, и заявил, что такая форма власти иногда может быть необходимой.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая на Всемирном экономическом форуме, заявил, что Трампа можно сравнить с «очень голодной гусеницей» из-за планов по захвату Гренландии. Он призвал Европу дать отпор американскому лидеру, отметив, что период уговоров закончился и они стали контрпродуктивными.