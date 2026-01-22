Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 03:32

«Хорошая традиция»: глава РФПИ оценил новый коррупционный скандал в Киеве

Дмитриев счел аресты соратников Зеленского за коррупцию хорошей традицией

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети Х иронично отозвался о новых коррупционных обвинениях в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Он связал происходящее с визитом украинского лидера в США, назвав тенденцию «хорошей традицией».

Так Дмитриев прокомментировал сообщения о предъявлении обвинений бывшему заместителю главы офиса президента Украины Ростиславу Шурме по делу о хищении 141,3 млн гривен, предназначенных для выплат по «зеленому» тарифу. По его мнению, в этом есть повторяющаяся закономерность.

Уже во второй раз <…> одного из ближайших соратников Зеленского арестовывают, предъявляют обвинение в коррупции. Это становится хорошей антикоррупционной традицией, — написал Дмитриев.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что только мэр Киева Виталий Кличко может объяснить, почему вместо президента Украины за коррупционные преступления преследуют главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Так она намекнула на ряд неоднозначных и путаных фраз градоначальника во время публичных выступлений.

