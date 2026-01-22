Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 03:07

Юрист дал совет, как защитить себя от «схемы Долиной»

Юрист Соловьев: проверка продавца на дееспособность защитит от схемы Долиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Защитить себя от мошенничества при покупке жилья можно двумя основными способами, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев. По его словам, не попасть под «схему Долиной» можно при оплате безналично и при проверке дееспособности продавца.

Можно осуществлять оплату безналичным способом, включать в договор положения о проверке и признании дееспособности продавца, предусматривать период охлаждения не менее 10 дней и тщательно проверять историю недвижимости, а также пользоваться нотариальным удостоверением сделки, — добавил правовед.

Под «схемой Долиной» понимается ситуация, когда продавец квартиры, получив деньги, отказывается передавать жилье покупателю. В качестве предлога он заявляет, что на момент сделки находился под влиянием мошенников и не отдавал себе отчет в своих действиях. Аналогичным образом пыталась поступить певица Лариса Долина, судясь с покупательницей своей квартиры Полиной Лурье.

Ранее московский пенсионер признался, что действовал по «схеме Долиной», однако суд все равно встал на его сторону и вернул ему проданную квартиру. В день сделки 90-летний мужчина даже прошел платную судебно-психиатрическую экспертизу и был признан полностью вменяемым.

мошенники
Лариса Долина
схемы
советы
