18 января 2026 в 17:30

Пенсионер признался в «схеме Долиной», но остался с проданным жильем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московский пенсионер признался, что действовал по «схеме Долиной», однако суд все равно встал на его сторону и вернул ему проданную квартиру, передает Telegram-канал Mash. В день сделки 90-летний мужчина даже прошел платную судебно-психиатрическую экспертизу и был признан полностью вменяемым.

Договор купли-продажи оформили надлежащим образом, и квартира площадью 49 квадратных метров перешла к новым собственникам. Однако после решения Верховного суда продавец передумал. Он подал иск, заявив, что во время заключения сделки не осознавал значения своих действий, и сослался на статью 177 Гражданского кодекса РФ.

В суде пенсионер заявил, что заранее готовился: отрабатывал ответы, вводил экспертов в заблуждение, покупал билет на поезд, чтобы убедить покупателей в отъезде к родственникам в Белоруссию и отсутствии планов судиться. Несмотря на эти признания, суд постановил вернуть ему квартиру. Покупателям пообещали компенсацию всей суммы, однако средств у продавца нет. Они готовят заявление о мошенничестве.

Ранее в Санкт-Петербурге кредитный договор, заключенный под влиянием мошенников, признали недействительным. Экспертиза показала, что пожилой мужчина не отдавал отчета своим действиям. Полученные денежные средства он перевел на указанный аферистами счет.

