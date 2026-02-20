Обидчик Петросян вылетел из судейской бригады ОИ-2026 Поставивший низкие оценки Петросян судья больше не работает на ОИ-2026

Американский судья Кевин Розенштайн не вошел в состав арбитров на произвольную программу фигуристок на Олимпиаде. Именно он поставил россиянке Аделии Петросян самые низкие баллы за короткую программу.

Судейская панель на произвольную программу состоит из представителей Франции, Южной Кореи, Японии, Израиля, Казахстана, Швеции, Англии, Болгарии и Польши. Перед вторым видом соревнований арбитров меняли при помощи жеребьевки.

Ранее стало известно, что Розенштайн начислил Петросян рекордно низкие баллы во время олимпийского турнира одиночниц. По итогам короткой программы он поставил ее лишь на 11-е место.

До этого серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что исполнение короткой программы на Олимпийских играх принесло Петросян достойные баллы, а само выступление было прекрасным. При этом для успешной борьбы за медали по итогам произвольного проката спортсменке потребуется нечто особенное, своего рода секретное оружие, полагает ее коллега.

Кроме того, Аделия Петросян занимала второе промежуточное место на Олимпиаде в Италии после произвольной программы. Она набрала 214,53 балла по сумме двух программ, уступая лидеру из США 0,38 балла.