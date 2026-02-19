Зимняя Олимпиада — 2026
Эксперт по мошенникам рассказала, когда снизится уровень киберпреступлений

Эксперт Дуб: для борьбы с мошенниками нужно изменить сознание населения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для борьбы с кибермошенничеством необходимо изменить сознание населения, рассказала «Ридусу» эксперт по интернет-мошенникам Екатерина Дуб. Она отметила, что аферисты всегда находят новые способы обмана.

Сейчас мошенники перешли со звонков на чаты и сайты знакомств. Пишут людям под видом МФЦ. Переходят на тему финансового рынка и убеждают людей брать кредиты и микрозаймы для «инвестирования», — рассказала Дуб.

Эксперт подчеркнула, что за последние годы сформировалось «потерянное поколение скамеров». По ее словам, такие люди отвыкли от реальной работы и вложили слишком много средств в оборудование, чтобы отказываться от задуманного.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что количество жалоб на кибермошенничество в России за 10 месяцев 2025 года сократилось более чем на 24% в годовом выражении. По его словам, растет не только число атак, но и эффективность борьбы с ними.

