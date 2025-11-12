Воробьев навестил пострадавшего в Красногорске мальчика

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил девятилетнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске, о чем он рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, мальчик находится под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля.

Состояние у Глеба тяжелое — операция шла 6 часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом, — написал Воробьев.

В связи с инцидентом начато уголовное расследование, которое находится под надзором прокуратуры. Губернатор выразил признательность медицинским работникам за их быструю реакцию и высокий уровень профессионализма. По словам Воробьева, власти области предоставят семье мальчика всю необходимую поддержку.

В Красногорске девятилетний мальчик получил травмы руки при взрыве на детской площадке. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Свидетели быстро оказали первую помощь, наложив шапку на раненое место, чтобы предотвратить заражение. После этого пострадавшего срочно доставили в больницу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что ребенку были ампутированы пальцы. Она обратилась к родителям с призывом предостеречь детей от поднятия предметов с земли. Мишонова подчеркнула, что в условиях специальной военной операции возможны провокации, аналогичные тем, которые происходят в Донбассе, где противник минирует игрушки и сладости.