Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:22

Воробьев навестил пострадавшего в Красногорске мальчика

Андрей Воробьев Андрей Воробьев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил девятилетнего Глеба, который пострадал на детской площадке в Красногорске, о чем он рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, мальчик находится под присмотром врачей в Детском центре имени Л. М. Рошаля.

Состояние у Глеба тяжелое — операция шла 6 часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом, — написал Воробьев.

В связи с инцидентом начато уголовное расследование, которое находится под надзором прокуратуры. Губернатор выразил признательность медицинским работникам за их быструю реакцию и высокий уровень профессионализма. По словам Воробьева, власти области предоставят семье мальчика всю необходимую поддержку.

В Красногорске девятилетний мальчик получил травмы руки при взрыве на детской площадке. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Свидетели быстро оказали первую помощь, наложив шапку на раненое место, чтобы предотвратить заражение. После этого пострадавшего срочно доставили в больницу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что ребенку были ампутированы пальцы. Она обратилась к родителям с призывом предостеречь детей от поднятия предметов с земли. Мишонова подчеркнула, что в условиях специальной военной операции возможны провокации, аналогичные тем, которые происходят в Донбассе, где противник минирует игрушки и сладости.

Андрей Воробьев
больницы
травмы
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе признали, что Зеленский оторван от реальности
Офтальмолог дал советы, как спасти зрение при сахарном диабете
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.