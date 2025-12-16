Воробьев сделал заявление после гибели ребенка при резне в Успенской школе

Власти окажут помощь родителям четвероклассника, погибшего при нападении подростка на Успенскую школу в Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев. Он назвал атаку на учебное заведение в Одинцово «ужасной, запредельной жестокостью».

Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь, — отметил Воробьев.

Глава региона также подчеркнул, что произошедшее стало настоящей трагедией для всего Подмосковья. По его словам, необходимо тщательно разобраться в причинах случившегося и принять меры, чтобы подобное больше не повторялось.

Подросток атаковал школу утром 16 декабря. При нападении погиб ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Ранее стало известно, что мальчик планировал убить конкретную учительницу. Юноша искал преподавателя по всем кабинетам. Мальчик зашел в один из классов и сказал, что ищет учительницу, но имя вспомнить не смог. Подросток описал ее словами «такая темненькая».