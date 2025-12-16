Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 11:42

Устроивший резню в школе подросток искал по кабинетам свою главную жертву

Напавший на школу в Одинцово подросток планировал убить конкретную учительницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Подросток, напавший на Успенскую школу в подмосковном Одинцово, планировал убить конкретную учительницу, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Юноша искал преподавателя по всем кабинетам.

Школьник зашел в один из классов и сказал, что ищет учительницу, но имя вспомнить не смог. Когда преподаватель попросила мальчика пойти к охране, он заявил, что ему «все равно пожизненное сидеть». На вопрос, что он делает, юноша ответил: «в „Википедии“ почитаете».

Ранее стало известно, что при нападении на Успенскую школу погиб ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Криминалист Михаил Игнатов между тем допустил, что подросток страдал от психического расстройства. По его словам, не исключено, что школьник подвергался психологическому давлению и травле. Эксперт также предположил, что одной из возможных причин нападения также могла быть неразделенная любовь подростка.

школы
нападения
учителя
Одинцово
Подмосковье
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Юрист высказался, кто ответственен за трагедию в школе в Одинцово
Лавров раскрыл одно обещание США о будущем Украины
«Полиция, допрос, подписи»: тренера «Зенита» и его жену задержали в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.