Устроивший резню в школе подросток искал по кабинетам свою главную жертву Напавший на школу в Одинцово подросток планировал убить конкретную учительницу

Подросток, напавший на Успенскую школу в подмосковном Одинцово, планировал убить конкретную учительницу, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Юноша искал преподавателя по всем кабинетам.

Школьник зашел в один из классов и сказал, что ищет учительницу, но имя вспомнить не смог. Когда преподаватель попросила мальчика пойти к охране, он заявил, что ему «все равно пожизненное сидеть». На вопрос, что он делает, юноша ответил: «в „Википедии“ почитаете».

Ранее стало известно, что при нападении на Успенскую школу погиб ребенок. По предварительной информации, еще два человека получили ранения. СК возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Криминалист Михаил Игнатов между тем допустил, что подросток страдал от психического расстройства. По его словам, не исключено, что школьник подвергался психологическому давлению и травле. Эксперт также предположил, что одной из возможных причин нападения также могла быть неразделенная любовь подростка.