Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме

Инвалида I группы детства Тимура Шаповалова в тюремной больнице Волгограда покусали клопы, сообщила правозащитница Ева Меркачева в Telegram-канале. По ее словам, у мужчины нет рук, а также одной ноги, чтобы почесать или обработать раны, а также уйти от паразитов. Соседние койки также заняты.

По моему, помогать такому инвалиду на воле было бы гораздо дешевле, чем тратить огромные бюджетные деньги на его транспортировку по стране, на конвоиров, автозаки, — поделилась Меркачева.

Правозащитница отметила, что за решеткой нужно создать условия для тяжелейших инвалидов. Меркачева призвала предусмотреть для таких заключенных специальные приспособления, туалеты, персонал. Она отметила, что ни в одной ИК нет штатных санитаров. Сотрудники тюремной больницы, утверждает правозащитница, пригрозили инвалиду запретом звонков.

