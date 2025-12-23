Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:57

Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме

В Волгограде инвалиды I группы детства в тюремной больнице покусали клопы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Инвалида I группы детства Тимура Шаповалова в тюремной больнице Волгограда покусали клопы, сообщила правозащитница Ева Меркачева в Telegram-канале. По ее словам, у мужчины нет рук, а также одной ноги, чтобы почесать или обработать раны, а также уйти от паразитов. Соседние койки также заняты.

По моему, помогать такому инвалиду на воле было бы гораздо дешевле, чем тратить огромные бюджетные деньги на его транспортировку по стране, на конвоиров, автозаки, — поделилась Меркачева.

Правозащитница отметила, что за решеткой нужно создать условия для тяжелейших инвалидов. Меркачева призвала предусмотреть для таких заключенных специальные приспособления, туалеты, персонал. Она отметила, что ни в одной ИК нет штатных санитаров. Сотрудники тюремной больницы, утверждает правозащитница, пригрозили инвалиду запретом звонков.

Ранее в Москве суд приговорил мужчину к 3,5 года колонии за нападение на ребенка-инвалида и кражу телефона. В пресс-службе инстанции уточнили, что напавший является уроженцем Киргизии. Мужчина не менее семи раз ударил ребенка.

Ева Меркачева
инвалиды
Волгоград
клопы
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин стал политиком года для трети россиян
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой
Завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн» подвел итоги 2025 года
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.