02 марта 2026 в 17:30

Горчица против клопов — народный способ защиты жилья и спокойного сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Клопы превращают дом в источник стресса и бессонных ночей. Эти крошечные насекомые размножаются стремительно и прячутся в самых труднодоступных местах, нарушая привычный ритм жизни. Чтобы защитить себя и близких, важно действовать сразу — при первых признаках появления вредителей.

Горчица оказывается неожиданно эффективным средством в борьбе с клопами благодаря своим компонентам, воздействующим на нервную систему насекомых. Для обработки нужно смешать сухой порошок с водой в равных пропорциях до густоты сметаны и нанести на места обитания клопов: щели, стыки мебели и вокруг кровати.

Паста может оставлять пятна, поэтому сначала стоит проверить небольшой участок. Для усиления действия добавляют эфирные масла, дегтярное мыло или борную кислоту. Этот метод подходит для раннего этапа заражения, но при сильном распространении лучше обратиться к профессионалам для комплексной обработки.

Ранее сообщалось, что со временем на пластиковых бутылях для воды появляется зеленый налет и мутный осадок. Отмыть их обычной губкой почти невозможно, а пользоваться такой тарой уже неприятно. К счастью, есть простые и дешевые способы, которые легко вернут чистоту без лишних усилий.

Проверено редакцией
