Зеленый налет исчезнет сам: 4 простых способа очистить бутыль без дорогой химии

Со временем на пластиковых бутылях для воды появляется зелёный налёт и мутный осадок. Отмыть их обычной губкой почти невозможно, а пользоваться такой тарой уже неприятно. К счастью, есть простые и дешёвые способы, которые легко вернуть чистоту без лишних усилий.

Самый доступный помощник — пищевая сода. Насыпьте около стакана соды, добавьте немного воды до кашицы и хорошо встряхните бутыль. Оставьте на пару часов, затем тщательно ополосните. Не хуже работает крупная соль с каплей средства для посуды: смесь действует как мягкий скраб и снимает зелень со стенок. Необычный, но эффективный вариант — залить внутрь немного газировки с лимонной кислотой и оставить на полчаса, не закрывая крышку. А для дезинфекции подойдёт перекись водорода, разведённая в воде. После такой обработки бутыль снова станет прозрачной и безопасной для питьевой воды.

Ранее сообщалось, что эмалированная посуда удобна, красива и долговечна, но требует деликатного ухода. Агрессивные химические средства или жесткие губки оставляют микротрещины и царапины, через которые металл начинает ржаветь. К счастью, вернуть эмали блеск можно безопасными домашними методами, используя привычные ингредиенты.