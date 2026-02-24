Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 13:35

Незабудка садовая — нежный многолетник для клумб и горшков: яркие облака цветов без хлопот

Фото: IMAGO/Christian Ohde/Global Look Press
Ищете неприхотливое растение с красивым цветением? Обратите внимание на садовую незабудку. Она не только легко приживается в саду и горшках, но и создаёт впечатляющие пышные кусты с небесно-голубыми цветками, словно мини-облака на клумбе.

Высота многолетника достигает 40 см, а многочисленные побеги и бутоны образуют плотные кусты. Цветение начинается в мае и продолжается долго, придавая саду свежесть и яркость. Растение комфортнее чувствует себя в полутени — на солнечных местах бутоны бледнеют и появляются реже. Незабудка отлично сочетается с луковичными цветами, такими как тюльпаны, ирисы и нарциссы, а её можно использовать для оформления дорожек, тропинок и разнообразных клумб. Простая в уходе и красивая, она станет настоящей жемчужиной сада.

Ранее сообщалось, что перед посевом многие дачники стараются подготовить семена, чтобы получить крепкие и дружные всходы. Один старый способ до сих пор остается популярным благодаря простоте и доступности. Замачивание семян в содовом растворе помогает ускорить прорастание и заметно повышает будущий урожай.

