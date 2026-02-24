Петунии больше не сажаю: теперь у меня другой любимчик! Ароматные шапки всех оттенков, которые растут на одном месте годами

Петунии больше не сажаю: теперь у меня другой любимчик — фрезия, изысканный луковичный многолетник с ароматом ландыша, цитруса и розы, который зимует в открытом грунте. Её необычность в том, что из одной луковицы вырастает целый букет изящных воронковидных цветов всех оттенков радуги — от нежно-белых до насыщенно-малиновых и сиреневых.

Аромат фрезии настолько прекрасен, что используется в парфюмерии, а в саду он разносится на десятки метров, привлекая бабочек и создавая атмосферу настоящего райского уголка. Цветёт она в июле-августе, когда многие растения уже отходят, и радует глаз не один год, разрастаясь на одном месте. Фрезия не требует подкормок и сложного ухода — просто посадите её на солнечном месте с лёгкой почвой. В южных регионах луковицы зимуют в грунте, а в средней полосе их достаточно укрыть на зиму или хранить в прохладном подвале, как гладиолусы.

Этот цветок — настоящая драгоценность для тех, кто ценит красоту и хочет, чтобы сад благоухал с утра до вечера. Посадите фрезию однажды — и каждое лето будете наслаждаться её королевским ароматом и изысканным цветением.

