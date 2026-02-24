Сначала зеленый шар, затем — красный: красивый многолетник сделает сад необычным

Этот куст будто живет своей жизнью: весной он нежно-зеленый, летом — сочный и пышный, а осенью вспыхивает ярко-красным пламенем. Кохия «красный шар» моментально притягивает взгляд и превращает обычную клумбу в дизайнерскую композицию.

Изящная, аккуратная, похожая на миниатюрное хвойное деревце, кохия формирует плотный округлый куст высотой около 50 см. Она быстро растет, легко переносит стрижку и сохраняет декоративность весь сезон. Благодаря «волосяным» листьям растение плавно меняет окраску — от изумрудной до насыщенно-алой. Кохию используют как солитер, для бордюров и живых изгородей любой формы.

Высеивать кохию можно на рассаду в апреле или сразу в грунт при теплой погоде. Семена не засыпают землей, а слегка вдавливают в поверхность, так как для прорастания им нужен свет. Почву поддерживают умеренно влажной, всходы появляются быстро. После укрепления растения пересаживают на солнечное место с рыхлой почвой. В течение сезона кусты регулярно поливают, при необходимости подстригают, формируя аккуратный шар. Уже к осени кохия превращается в яркий акцент сада, который выглядит эффектно до самых заморозков.

