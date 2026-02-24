Ни одна профильная международная структура не обратила внимания на нарушения Украиной Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. Она перечислила положения документа, которые, по оценке Москвы, Киев систематически не исполняет.

Захарова сообщила, что статья 12 договора закрепляет обязательство сторон обеспечивать защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создавать условия для ее поощрения. Она напомнила, что документ предусматривает гарантии прав лиц, относящихся к национальным меньшинствам.

Каждая из высоких договаривающихся сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки их воле, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ объяснила, что решение российского руководства о начале СВО в 2022 году было своевременным и полностью обоснованным. По словам Захаровой, это подтверждается последовательной деградацией подконтрольных Киеву территорий, где процветает нацистская идеология.