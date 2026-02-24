Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 09:37

Захарова: мир закрыл глаза на нарушения Киевом договора о дружбе с Россией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Ни одна профильная международная структура не обратила внимания на нарушения Украиной Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД России Мария Захарова. Она перечислила положения документа, которые, по оценке Москвы, Киев систематически не исполняет.

Захарова сообщила, что статья 12 договора закрепляет обязательство сторон обеспечивать защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создавать условия для ее поощрения. Она напомнила, что документ предусматривает гарантии прав лиц, относящихся к национальным меньшинствам.

Каждая из высоких договаривающихся сторон гарантирует право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, индивидуально или совместно с другими лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру, не подвергаясь каким-либо попыткам ассимиляции вопреки их воле, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ объяснила, что решение российского руководства о начале СВО в 2022 году было своевременным и полностью обоснованным. По словам Захаровой, это подтверждается последовательной деградацией подконтрольных Киеву территорий, где процветает нацистская идеология.

Мария Захарова
Украина
Россия
МИД России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейская страна встревожилась из-за нарушения обещаний Киева по «Дружбе»
Звезда культового сериала «33 квадратных метра» умер в нищете и одиночестве
Британец отпраздновал день рождения на острове и исчез
Пожарная машина насмерть сбила школьника в российском городе
В Петербурге прощаются с солистом Shortparis Николаем Комягиным
Жителям Монголии пообещали дивиденды от экспорта угля
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.