В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах Депутат Разворотнева: регистрация в апартаментах поможет в учете граждан

Временная регистрация в апартаментах поможет в учете граждан, однако не даст гарантий соблюдения всех прав жильцов, заявила в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Она отметила, что пока неясно, в каких формулировках могут принять соответствующий законопроект.

Неизвестно, будут ли под помещениями, соответствующим жилым, подразумевать две комнаты с кухней или весь комплекс, включая высокие потолки, как в жилых домах с квартирами, нормы инсоляции, придомовую инфраструктуру и многое другое, — отметила Разворотнева.

По мнению парламентария, в регионах вряд ли согласятся прикреплять жильцов апартаментов к поликлиникам, а также зачислять их детей в близлежащие школы и детские сады. Все это создаст дополнительную нагрузку на бюджет и инфраструктуру, пояснила депутат.

Ранее МВД России разработало законопроект, разрешающий оформлять временную регистрацию в апартаментах, которые по своим характеристикам соответствуют квартирам и фактически используются для постоянного проживания, но не относятся к гостиничному фонду. Ведомство предложило внести изменения в понятие «место пребывания», включив в него приравненные к жилью нежилые помещения.