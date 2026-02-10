Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 06:00

В Госдуме назвали нюансы регистрации в апартаментах в 2026 году

Депутат Чаплин: регистрация в апартаментах не меняет условий оплаты услуг ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Регистрация в апартаментах не меняет условий оплаты услуг ЖКХ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, новое право по оформлению временной прописки в таком типе жилья является результатом решения Конституционного суда, которое направлено на устранение правовой неопределенности.

Решение Конституционного суда от 3 февраля 2026 года является важным шагом в устранении правовой неопределенности для сотен тысяч граждан, которые используют для проживания помещения с нежилым статусом. Теперь собственники апартаментов, а также члены их семей и близкие родственники имеют право на временную регистрацию в них по месту пребывания. Решение суда не уравнивает апартаменты с жилыми помещениями в полном объеме. Постоянная регистрация по месту жительства в них невозможна. Кроме того, данное постановление не влечет за собой изменений в сфере налогообложения, коммунальных тарифов, которые остаются повышенными, или создания обязательной социальной инфраструктуры вокруг апартаментных комплексов, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что решение Конституционного суда является переходной мерой до внесения поправок в федеральное законодательство, над которыми сейчас работают парламентарии и правительство. Депутат подчеркнул, что права зарегистрированных лиц на прикрепление к поликлиникам или распределение детей в школы будет реализовываться с учетом текущих правил и возможностей конкретного муниципалитета.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что регистрация в апартаментах может принести жителям проблемы с инфраструктурой. Она отметила, что на принятие соответствующего закона необходимо время.

