В СВР заявили о несбыточности мечты Британии о победе над Россией

В СВР заявили о несбыточности мечты Британии о победе над Россией СВР: Британия и Франция не смогут одержать верх над Россией чужими руками

Мечты Великобритании и Франции о победе над Россией руками украинцев несбыточны, заявили в Службе внешней разведки РФ. По ее данным, которые передает РИА Новости, в Лондоне и Париже уже пришли к аналогичному выводу по результатам анализа ситуации на украинских фронтах. Сложившаяся обстановка не оставляет Западу никаких шансов.

Великобритания и Франция осознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ, — говорится в сообщении пресс-службы СВР.

В СВР также сообщили, что Великобритания и Франция могут вооружить Украину ядерной бомбой. По данным ведомства, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные шаги, если Южная Корея решит присоединиться к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для снабжения ВСУ. Дипломат подчеркнула, что любое участие Сеула в поставках вооружения разрушит базу для диалога по проблемам Корейского полуострова.