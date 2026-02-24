Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:58

В СВР заявили о несбыточности мечты Британии о победе над Россией

СВР: Британия и Франция не смогут одержать верх над Россией чужими руками

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечты Великобритании и Франции о победе над Россией руками украинцев несбыточны, заявили в Службе внешней разведки РФ. По ее данным, которые передает РИА Новости, в Лондоне и Париже уже пришли к аналогичному выводу по результатам анализа ситуации на украинских фронтах. Сложившаяся обстановка не оставляет Западу никаких шансов.

Великобритания и Франция осознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ, — говорится в сообщении пресс-службы СВР.

В СВР также сообщили, что Великобритания и Франция могут вооружить Украину ядерной бомбой. По данным ведомства, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры, включая асимметричные шаги, если Южная Корея решит присоединиться к программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) для снабжения ВСУ. Дипломат подчеркнула, что любое участие Сеула в поставках вооружения разрушит базу для диалога по проблемам Корейского полуострова.

СВР
Великобритания
Франция
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейская страна встревожилась из-за нарушения обещаний Киева по «Дружбе»
Звезда культового сериала «33 квадратных метра» умер в нищете и одиночестве
Британец отпраздновал день рождения на острове и исчез
Пожарная машина насмерть сбила школьника в российском городе
В Петербурге прощаются с солистом Shortparis Николаем Комягиным
Жителям Монголии пообещали дивиденды от экспорта угля
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.