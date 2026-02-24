Зимняя Олимпиада — 2026
Самый дорогой авианосец США затопило фекалиями у берегов Ирана

Авианосец USS Gerald R. Ford Авианосец USS Gerald R. Ford Фото: Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press
Авианосец USS Gerald Ford столкнулся с масштабными сбоями канализационной системы на пути к Ирану, передает Gulf News. Новейший корабль ВМС США стоимостью $13 млрд страдает от постоянных засоров и переливов, что усложняет повседневную работу моряков.

По словам военных, вакуумная канализация, адаптированная с круизных лайнеров, не выдерживает нагрузку экипажа численностью более 4600 человек. Для прочистки труб ранее требовалась кислотная промывка стоимостью около $400 тыс. (30,7 млн рублей) за процедуру.

Во время развертывания до 2026 года на борту ежедневно фиксируются утечки и переливы, инженерные бригады работают по 19 часов в сутки. Моряки сообщают о падении морального духа и антисанитарных условиях, тогда как миссия корабля была продлена второй раз подряд.

Представители ВМС настаивают, что технические неполадки не влияют на боеготовность авианосца. Однако экипаж подтверждает, что повторяющиеся поломки серьезно осложняют быт на фоне подготовки к возможным операциям на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что США направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих. В регион прибыли более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.
