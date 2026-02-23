Зимняя Олимпиада — 2026
Отказалась от капризных лилий в пользу этого чуда — растет на любых почвах и радует глаз всё лето. Многолетник-невеста

Фото: D-NEWS.ru
Представьте: в разгар лета, когда солнце печёт особенно ярко, ваш сад украшают сотни жемчужно-белых соцветий, похожих на воздушные кружева. Это тысячелистник птармика «Белый жемчуг» — удивительный многолетник, который превращает клумбу в настоящее облако из нежных бусин.

Его махровые соцветия, собранные в рыхлые щитки, напоминают изящный гипюр и придают саду неповторимую лёгкость и романтичность. В отличие от своего лугового собрата, этот садовый аристократ не агрессивен, не разрастается бесконтрольно и радует глаз с июля по сентябрь. Он абсолютно неприхотлив: растёт на любых почвах, не требует частых поливов и зимует без укрытия

. Высокие, до 70 см, прочные цветоносы идеально подходят для срезки — букеты из «жемчуга» стоят в воде до двух недель, сохраняя свежесть и форму. Посадите этот многолетник на солнечном месте или в полутени — и каждое лето ваш сад будет утопать в белоснежном кружеве, привлекая восхищённые взгляды и бабочек. А осенью сухие соцветия украсят зимние букеты, напоминая о тёплых днях.

