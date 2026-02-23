Посадите сейчас — весной сотни нежных бусин украсят вашу клумбу

Обриета — это тот самый многолетник, который стоит посеять в ноябре, чтобы следующей весной ваш сад взорвался фейерверком красок. Её часто называют «цветущим водопадом» за способность создавать невероятно плотные, стелющиеся ковры, усыпанные сотнями мелких, но невероятно ярких цветов. Посадите её сейчас — и весной сотни нежных бусин украсят вашу клумбу, альпийскую горку или подпорную стенку, стекая вниз живыми разноцветными ручьями.

Обриета удивляет богатством оттенков: от глубокого фиолетового и пурпурного до нежно-розового, лилового и голубого. Её главное достоинство — абсолютная неприхотливость и зимостойкость. Посеянная под снег, она пройдёт естественную стратификацию и весной даст дружные, крепкие всходы. Ей не нужны подкормки и укрытия, она не боится морозов и засухи, и с каждым годом разрастается всё пышнее.

Зацветая одной из первых, обриета дарит саду яркое пробуждение и хорошее настроение, превращая серые камни и скучные бордюры в настоящий цветочный праздник. Попробуйте посеять это чудо однажды — и ваша весна навсегда станет красочной.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.