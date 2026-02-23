Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 08:01

Змея, бутылка и бочонок: российские садоводы сажают диковинные закорючки. Лагенария! Едят ли ее?

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На грядках все чаще появляются необычные плоды, похожие на змей, бутылки и фантастические скульптуры. Это лагенария — декоративный овощ из семейства тыквенных, который одновременно украшает участок и может использоваться в кулинарии. Лагенария — мощная вьющаяся лиана с крупными нежно-зелеными листьями и активным ростом. Растение быстро оплетает опоры, беседки и заборы, создавая зеленые стены. Выращивают ее в открытом грунте на солнечных, защищенных от ветра местах.

Лагенария «Гусь в яблоках» отличается оригинальной формой и темно-зеленой окраской с узором. Плоды быстро наливаются, выглядят эффектно, но по вкусу уступают другим сортам. Мякоть не такая вкусная, как у цилиндрической. Часто используется как подвой для прививки арбузов, дынь и огурцов.

Лагенария «Змеевидная» формирует длинные цилиндрические плоды до 1,5–2 метров и массой до 7 кг. Ее уникальная особенность — способность восстанавливаться после среза: если отрезать часть плода, он продолжает расти дальше. В пищу используют молодые завязи длиной до 50 см, по вкусу напоминающие кабачок.

Лагенария «Хозяюшка» дает плоды разных форм и оттенков — от белых до насыщенно-зеленых. Некоторые экземпляры достигают фантастических размеров. Молодые плоды используют в кулинарии, а часть можно срезать прямо с растения — место среза затянется новой кожицей. Бутылочные и посудные формы чаще выращивают для декора, так как их мякоть невкусная.

Лагенария — это необычный способ украсить участок, удивить соседей и попробовать экзотический овощ. При правильном уходе она радует не только формой, но и хорошим урожаем.

Ранее мы рассказывали о растении-экзоте с чудными коробочками. Оно вырастает до трех метров: Лиана-однолетник украсит стену, беседку или альпийскую горку.

Проверено редакцией
Читайте также
3 самых необычных томата: «шоколадная зебра», «сахар» и «цветок». У них не только отменный вкус
Общество
3 самых необычных томата: «шоколадная зебра», «сахар» и «цветок». У них не только отменный вкус
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! 4 месяца клумба утопает в нежных красках
Общество
Превратила пакет семян в лиловый ковер, который не боится морозов и засухи! 4 месяца клумба утопает в нежных красках
Дачникам разъяснили смысл новых правил использования участков
Россия
Дачникам разъяснили смысл новых правил использования участков
Завалит клумбу «золотом» с июня до снега без подкормок: выдает бутоны четыре месяца подряд
Общество
Завалит клумбу «золотом» с июня до снега без подкормок: выдает бутоны четыре месяца подряд
Идеальный гарнир из картошки. Запекаю в духовке как на костре — просто, быстро, очень вкусно. Пахнет летом
Общество
Идеальный гарнир из картошки. Запекаю в духовке как на костре — просто, быстро, очень вкусно. Пахнет летом
сады
цветы
многолетники
дачи
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко рассказал о подготовке бронированного кулака для броска на Восток
Командир спецназа «Ахмат» объяснил, почему не носит трофейную каску
Назван топ-5 регионов по выбору российской косметики
В РПЦ рассказали, как правильно соблюдать Великий пост
Над Азовским морем и Адыгеей сбили шесть украинских БПЛА
Российский солдат восстал из мертвых перед работницей морга
В суде выяснили, почему продюсер «Ласкового мая» не торопится в Россию
Древний амфитеатр, балет и россияне: кадры закрытия Олимпиады-2026 в Милане
Захарова не сдержала слез при словах о детях в Донбассе
Студент погиб при загадочных обстоятельствах в душевой общежития
Эксперт раскрыл размер пенсии у генералов
В Британии раскрыли, как Мединский довел Зеленского до бешенства
«Рискованное дело»: Азаров о создании демилитаризованной зоны в Донбассе
В двух районах Воронежа отключился свет после ночной атаки дронов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 февраля: инфографика
ВСУ планируют кибератаку через рассылку фейков
«Культ Зеленского»: Западу припомнили прут в глазу русского медведя
«Кровавая баня» для ВСУ, подвиг штурмовиков: новости СВО к утру 23 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 152 украинских БПЛА
«Это страшные цифры»: Захарова раскрыла данные об увечьях детей из-за ВСУ
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.