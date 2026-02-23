Змея, бутылка и бочонок: российские садоводы сажают диковинные закорючки. Лагенария! Едят ли ее?

На грядках все чаще появляются необычные плоды, похожие на змей, бутылки и фантастические скульптуры. Это лагенария — декоративный овощ из семейства тыквенных, который одновременно украшает участок и может использоваться в кулинарии. Лагенария — мощная вьющаяся лиана с крупными нежно-зелеными листьями и активным ростом. Растение быстро оплетает опоры, беседки и заборы, создавая зеленые стены. Выращивают ее в открытом грунте на солнечных, защищенных от ветра местах.

Лагенария «Гусь в яблоках» отличается оригинальной формой и темно-зеленой окраской с узором. Плоды быстро наливаются, выглядят эффектно, но по вкусу уступают другим сортам. Мякоть не такая вкусная, как у цилиндрической. Часто используется как подвой для прививки арбузов, дынь и огурцов.

Лагенария «Змеевидная» формирует длинные цилиндрические плоды до 1,5–2 метров и массой до 7 кг. Ее уникальная особенность — способность восстанавливаться после среза: если отрезать часть плода, он продолжает расти дальше. В пищу используют молодые завязи длиной до 50 см, по вкусу напоминающие кабачок.

Лагенария «Хозяюшка» дает плоды разных форм и оттенков — от белых до насыщенно-зеленых. Некоторые экземпляры достигают фантастических размеров. Молодые плоды используют в кулинарии, а часть можно срезать прямо с растения — место среза затянется новой кожицей. Бутылочные и посудные формы чаще выращивают для декора, так как их мякоть невкусная.

Лагенария — это необычный способ украсить участок, удивить соседей и попробовать экзотический овощ. При правильном уходе она радует не только формой, но и хорошим урожаем.

