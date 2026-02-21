Зимняя Олимпиада — 2026
Растение-экзот с чудными коробочками вырастает до 3 метров: лиана-однолетник украсит стену, беседку или альпийскую горку

Эта необычная лиана моментально притягивает взгляды — воздушные «фонарики», ажурная зелень и стремительный рост делают её настоящей находкой для сада. Кардиоспермум способен всего за один сезон превратить обычный забор или беседку в живую экзотическую ширму. Кардиоспермум халикакабский — быстрорастущий однолетник родом из Африки, который в условиях умеренного климата достигает высоты до 2,5–3 метров. Его гибкие, но прочные побеги густо покрыты резными листьями, создающими лёгкую, полупрозрачную зелёную стену. Благодаря активному росту растение особенно ценят в вертикальном озеленении.

Главная изюминка лианы — декоративные плоды. После цветения на побегах появляются воздушные коробочки, напоминающие бумажные фонарики. Они долго сохраняются на растении и украшают участок до осени. Внутри находятся чёрные семена с характерным белым пятнышком в форме сердечка — именно за это кардиоспермум получил народное название «сердечная трава». Быстрый рост до 3 м, ажурная листва, декоративные плоды, высокая устойчивость к болезням, подходит для вертикального озеленения, минимальный уход, длительная декоративность.

По опыту садоводов, кардиоспермум отличается хорошей приживаемостью и нетребовательностью. Посев проводят в марте–апреле на рассаду, предварительно слегка повреждая оболочку семян для ускорения всходов. В открытый грунт растения переносят после окончания заморозков.

