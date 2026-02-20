Самые популярные цветы в мире: 3 самых красивых сорта однолетних астр — «Королева», «Брусничка» и «Александрия»

Если спросить, какие цветы чаще всего украшают клумбы осенью, ответ будет очевиден — астры. Эти яркие однолетники давно стали символом цветущего сада в конце сезона. Они зацветают во второй половине лета и держатся до самых заморозков, не боясь похолоданий до −3…−4 °C. Однолетние астры ценят за разнообразие форм, оттенков и размеров соцветий. При этом растения достаточно неприхотливы и устойчивы к неблагоприятной погоде. Среди множества сортов особенно выделяются три, которые по праву считаются одними из самых эффектных.

«Королева» — крупноцветковая астра с соцветиями диаметром 9–11 см. Формирует стройный колонновидный куст высотой 60–70 см и шириной до 30 см. Цветоносы прочные и длинные, соцветия расположены по периферии куста, что делает растение особенно декоративным. Цветёт около 40–45 дней, на одном кусте формируется до 12–15 крупных цветков. Отлично подходит и для клумб, и для срезки.

«Брусничка» — сорт с насыщенной малиново-бордовой окраской, который выглядит ярко даже в пасмурную погоду. Кусты компактные, аккуратные, обильно покрываются густомахровыми цветками. Сорт устойчив к фузариозу и перепадам температуры.

«Александрия» — элегантная астра с пышными махровыми соцветиями благородных оттенков. Кусты ровные, крепкие, хорошо держат форму. Цветение продолжительное, обильное, подходит для оформления цветников и создания выразительных букетов.

Важно помнить, что астры нельзя выращивать на одном и том же месте ежегодно — возвращать культуру на прежнюю клумбу рекомендуется не раньше чем через 4–5 лет. Также не стоит вносить свежий навоз — это может спровоцировать заболевания.

Ранее мы рассказывали о трех цветочных великанах для сада. Многолетники без забот — роскошь, высота и выносливость.