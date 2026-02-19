Три цветочных великана для сада: многолетники без забот — роскошь, высота и выносливость

Высокие декоративные растения способны полностью изменить облик участка. Эти три высоких цветка помогают создать в саду эффект живых стен, красиво зонируют пространство и делают участок ухоженным и выразительным. Они делают цветники выразительными, создают ощущение уюта и придают саду благородный вид.

Шток-роза махровая — настоящая королева вертикальных посадок. Она вырастает до 2,5 метра и образует длинные кисти с крупными густомахровыми цветками диаметром до 12 см. Растение чаще всего выращивают как двулетник, но при хорошем уходе оно может расти на одном месте до 4–5 лет. Шток-роза отличается высокой зимостойкостью и выдерживает морозы до −30 градусов при легком укрытии. Интересно, что раньше ее выращивали почти у каждого дома, а лепестки использовали для приготовления натуральных красителей.

Дельфиниум — еще один впечатляющий гигант с воздушными соцветиями-свечами. Его высота достигает 1,8–2 метров, а цветки бывают голубыми, синими, фиолетовыми и белыми. На одном месте дельфиниум может расти 4–6 лет при регулярном омоложении. Он хорошо переносит холод и выдерживает морозы до –35 градусов при наличии снежного покрова. Свое название растение получило из-за формы бутонов, напоминающих голову дельфина, а в Европе его считают символом радости и открытости.

Наперстянка придает саду романтичность и легкость. Она вырастает до 1,5–2 метров и образует длинные кисти из колокольчатых цветков. Чаще всего растение живет два года, но благодаря самосеву может десятилетиями появляться на одном и том же участке. Наперстянка переносит морозы до −25 градусов, а в суровые зимы нуждается в легком укрытии. Несмотря на нежный вид, она является лекарственным растением, из которого получают препараты для сердца, но при этом все ее части ядовиты.

