Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 13:46

Восковые листья словно в инее: цветок-однолетник для необычного акцента в саду

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Садоводы всё чаще выбирают не только ярко цветущие растения, но и эффектные декоративно-лиственные культуры. В этом сезоне особое внимание привлекла цинерария — серебристый «восковой цветок», чьи листья будто припорошены инеем.

Это компактное растение высотой до 35–40 см формирует аккуратные кустики с плотной бархатистой листвой, покрытой белым восковым налётом. Благодаря необычной текстуре и холодному серебристому оттенку цинерария создаёт выразительный контраст в клумбах и бордюрах. Она сохраняет декоративность весь сезон — от высадки до первых осенних заморозков.

В южных регионах растение может выращиваться как многолетник, однако в большинстве климатических зон России его используют как однолетник. При этом культура отличается высокой устойчивостью: она холодостойкая, спокойно переносит кратковременные понижения температуры, засухоустойчивая и не требует сложного ухода.

Посев проводят поверхностно, не заглубляя семена, под стекло или плёнку. Всходы появляются при температуре около +18…+20 °C. В фазе 1–2 настоящих листьев сеянцы пикируют. Высаживать в открытый грунт можно после окончания возвратных заморозков.

Цинерария предпочитает солнечные участки, лёгкие, дренированные почвы нейтральной кислотности и умеренный полив. При хорошем освещении серебристый оттенок листвы становится особенно ярким.

Ранее мы рассказывали о комнатных растениях как с другой планеты. Три красавчика для интерьера и чистого воздуха.

Проверено редакцией
Читайте также
3 крутых многолетника сеют почти в снег: они живут, цветут и не боятся ничего. Непревзойденные космея, иберис и эшшольция
Общество
3 крутых многолетника сеют почти в снег: они живут, цветут и не боятся ничего. Непревзойденные космея, иберис и эшшольция
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Семья и жизнь
Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля
Просроченные семена не выбрасываю уже много лет: 5 простых способов пробуждения дают крепкие всходы даже через годы
Общество
Просроченные семена не выбрасываю уже много лет: 5 простых способов пробуждения дают крепкие всходы даже через годы
3 многолетника с неземными цветами: неприхотливы и цветут шапками все лето — цветок эльфов, гигант и цветные свечки
Общество
3 многолетника с неземными цветами: неприхотливы и цветут шапками все лето — цветок эльфов, гигант и цветные свечки
Сажаю на рассаду 3 многолетника в конце февраля: ковер цветов все лето. Неприхотливые трудяжки
Общество
Сажаю на рассаду 3 многолетника в конце февраля: ковер цветов все лето. Неприхотливые трудяжки
сады
цветы
дачи
огороды
клумбы
многолетники
однолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе
Стала известна причина обращения Блиновской в лазарет
Правнучку Хрущева могут признать иноагентом после слов о Крыме
Стали известны подробности о взрыве в одном из украинских ТЦК
В ЦСР назвали условие для возврата частных инвестиций в экономику
Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов
Терапевт назвал лучшее время для употребления кофе
Захарова назвала приоритетный вопрос в контактах России с Азербайджаном
В МВД придумали новый способ защиты россиян от мошенников
В Минздраве рассказали, какую онковакцину разработают российские ученые
В России введут профилактику уклонения от защиты страны
Захарова назвала мемом версию Запада об отравлении Навального ядом лягушки
Только лягушки интересуют: в МИД раскрыли, что игнорируют власти Франции
Выплаты для покупки жилья участникам СВО захотели удвоить
Житель Борского района зарезал соседей из-за земельного спора
Десант без парашюта и высадка в лес: фото учений Росгвардии в Подмосковье
Россиянка погладила кота в Таиланде и попала в больницу
Огромная почка-мутант у подростка поразила врачей из Новосибирска
Синоптик предупредил о залповом снегопаде в ЦФО
Прокурор запросил наказание для обвиняемого в ограблении Гуфа
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.