Восковые листья словно в инее: цветок-однолетник для необычного акцента в саду

Садоводы всё чаще выбирают не только ярко цветущие растения, но и эффектные декоративно-лиственные культуры. В этом сезоне особое внимание привлекла цинерария — серебристый «восковой цветок», чьи листья будто припорошены инеем.

Это компактное растение высотой до 35–40 см формирует аккуратные кустики с плотной бархатистой листвой, покрытой белым восковым налётом. Благодаря необычной текстуре и холодному серебристому оттенку цинерария создаёт выразительный контраст в клумбах и бордюрах. Она сохраняет декоративность весь сезон — от высадки до первых осенних заморозков.

В южных регионах растение может выращиваться как многолетник, однако в большинстве климатических зон России его используют как однолетник. При этом культура отличается высокой устойчивостью: она холодостойкая, спокойно переносит кратковременные понижения температуры, засухоустойчивая и не требует сложного ухода.

Посев проводят поверхностно, не заглубляя семена, под стекло или плёнку. Всходы появляются при температуре около +18…+20 °C. В фазе 1–2 настоящих листьев сеянцы пикируют. Высаживать в открытый грунт можно после окончания возвратных заморозков.

Цинерария предпочитает солнечные участки, лёгкие, дренированные почвы нейтральной кислотности и умеренный полив. При хорошем освещении серебристый оттенок листвы становится особенно ярким.

