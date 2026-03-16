16 марта 2026 в 22:25

Посыпьте это по снегу в марте — и сорняки исчезнут навсегда: дача будет чистой все лето

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мечтаете избавиться от сорняков на дорожках, в щелях между плиткой или на проблемных участках, где постоянно лезет трава? Посыпьте это по снегу в марте — и сорняки исчезнут навсегда! Дача будет чистой все лето.

Лучше всего обработать эти места прямо по снегу обычной поваренной солью или специальным гербицидом на основе соли. Когда снег начнет таять, солевой раствор проникнет глубоко в почву и создаст среду, в которой не прорастет ни один сорняк.

Особенно эффективен этот метод для гравийных дорожек, площадок под забором и мест, где вы планируете установить садовые конструкции. Важно помнить, что соль засаливает почву, поэтому использовать ее можно только там, где в ближайшие годы не планируются посадки культурных растений.

Другой вариант — рассыпать по снегу уксусную кислоту в гранулах или использовать специализированные препараты на основе глифосата, которые также активно работают при таянии снега. Этот простой весенний лайфхак сэкономит вам массу времени и сил на прополку в течение всего лета.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
