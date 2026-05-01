День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 09:37

Бутягин жестко высказался об Украине после своего освобождения

Археолог Бутягин назвал преследование со стороны Украины беспрецедентным

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Археолог Александр Бутягин, вернувшийся на свободу из польского заключения, охарактеризовал уголовное преследование со стороны Украины как не имеющее аналогов в мировом опыте, сообщает корреспондент РИА Новости. По словам ученого, в ближайшее время после возвращения домой он займется организацией новых выездов на раскопки, в том числе в крымском городе Керчи.

Задача была представить все это разрушением, чтобы показать, какой я нехороший, какие все нехорошие. Этот небывалый прецедент в мировой практике, чтобы отлично проведенные раскопки так трактовались, — сказал он.

Ранее ученый заявил, что его задержание в Польше не стало для него неожиданностью. По словам исследователя, инициаторами его ареста активно выступали украинские коллеги-археологи.

До этого Бутягин прибыл в Санкт-Петербург. Скорый поезд с ученым доставил его на Московский вокзал ровно к семи утра по столичному времени. Встретить ученого приехала его супруга, а сам он сообщил о намерении сначала заехать домой, а затем навестить близких родственников.

Общество
Россия
Украина
археологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.