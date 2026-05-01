Бутягин жестко высказался об Украине после своего освобождения

Археолог Александр Бутягин, вернувшийся на свободу из польского заключения, охарактеризовал уголовное преследование со стороны Украины как не имеющее аналогов в мировом опыте, сообщает корреспондент РИА Новости. По словам ученого, в ближайшее время после возвращения домой он займется организацией новых выездов на раскопки, в том числе в крымском городе Керчи.
Задача была представить все это разрушением, чтобы показать, какой я нехороший, какие все нехорошие. Этот небывалый прецедент в мировой практике, чтобы отлично проведенные раскопки так трактовались, — сказал он.
Ранее ученый заявил, что его задержание в Польше не стало для него неожиданностью. По словам исследователя, инициаторами его ареста активно выступали украинские коллеги-археологи.
До этого Бутягин прибыл в Санкт-Петербург. Скорый поезд с ученым доставил его на Московский вокзал ровно к семи утра по столичному времени. Встретить ученого приехала его супруга, а сам он сообщил о намерении сначала заехать домой, а затем навестить близких родственников.