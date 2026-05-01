Бутягин жестко высказался об Украине после своего освобождения Археолог Бутягин назвал преследование со стороны Украины беспрецедентным

Археолог Александр Бутягин, вернувшийся на свободу из польского заключения, охарактеризовал уголовное преследование со стороны Украины как не имеющее аналогов в мировом опыте, сообщает корреспондент РИА Новости. По словам ученого, в ближайшее время после возвращения домой он займется организацией новых выездов на раскопки, в том числе в крымском городе Керчи.

Задача была представить все это разрушением, чтобы показать, какой я нехороший, какие все нехорошие. Этот небывалый прецедент в мировой практике, чтобы отлично проведенные раскопки так трактовались, — сказал он.

Ранее ученый заявил, что его задержание в Польше не стало для него неожиданностью. По словам исследователя, инициаторами его ареста активно выступали украинские коллеги-археологи.

До этого Бутягин прибыл в Санкт-Петербург. Скорый поезд с ученым доставил его на Московский вокзал ровно к семи утра по столичному времени. Встретить ученого приехала его супруга, а сам он сообщил о намерении сначала заехать домой, а затем навестить близких родственников.