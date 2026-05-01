В ростовском СИЗО-1 раскрыли канал доставки «запрещенки» заключенным

В ростовском СИЗО-1 задержали 53-летнюю сотрудницу, которую подозревают в передаче телефонов, сим-карт и других предметов «привилегированным» заключенным за деньги, передает Telegram-канал SHOT. Инспектора отдела режима и надзора взяли после того, как в камеры к обвиняемым стала таинственным образом попадать «запрещенка».

Среди клиентов, по данным источников, были обеспеченные заключенные, включая адвокатов. Женщине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей нельзя общаться с действующими сотрудниками СИЗО-1 и покидать Ростовскую область.

Ранее в Кемеровской области были задержаны чиновник администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и глава одной из фирм по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты похищали деньги из казны путем искусственного завышения стоимости выполненных работ. Нанесенный бюджету ущерб составил более 20 млн рублей.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из подразделений ГУ МЧС России по Брянской области. По информации ведомства, высокопоставленного чиновника подозревают в превышении служебных полномочий — он якобы содействовал коммерческой организации в получении лицензии на выполнение специализированных работ.