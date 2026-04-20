Крупного чиновника из МЧС задержали за махинации с лицензиями В Брянской области задержали члена руководящего состава ГУ МЧС по региону

Сотрудники правоохранительных органов задержали члена руководящего состава ГУ МЧС России по Брянской области, заявили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ. По информации ведомства, должностное лицо подозревают в превышении полномочий — чиновник якобы помог фирме получить лицензию на проведение специализированных работ.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность должностного лица из числа руководящего состава ГУ МЧС России по Брянской области, причастного к превышению должностных полномочий в интересах коммерческой структуры, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший начальник свердловского управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Дьяков вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Соответствующее решение 14 апреля принял Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

До этого в Стерлитамаке бывшего начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Миронова приговорили к 11,5 года колонии строгого режима за взятку. Экс-полицейского также лишили звания подполковника, оштрафовали на 60 млн рублей и на 10 лет запретили работать в органах.