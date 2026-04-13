13 апреля 2026 в 11:45

Главный борец с коррупцией в Стерлитамаке сел на 11,5 лет за взятку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Стерлитамаке бывшего начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Миронова приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима за взятку, сообщает Mash Batash. Экс-полицейского также лишили звания подполковника, оштрафовали на 60 млн рублей и на 10 лет запретили работать в органах.

По версии следствия, Миронов узнал, что директор одной из компаний поставлял товары по завышенным ценам. Он рассказал об этом знакомому Наилю Мажитову, который встретился с бизнесменом и от имени силовика намекнул, что за 6 млн рублей об откатах никто не узнает.

Миронова задержали в момент, когда Мажитов передавал ему деньги. Подельник экс-полицейского получил семь лет строгого режима и штраф в 30 млн рублей.

Ранее сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали бывшего заместителя гендиректора «Магнитогорского металлургического комбината» Павла К. по подозрению в коммерческом подкупе. Вместе с ним взяли под стражу его близкого друга Эдуарда Н. По версии следствия, в 2021–2024 годах фигуранты получали от предпринимателей деньги и имущество за содействие в заключении контрактов.

Башкортостан
Стерлитамак
взятки
приговоры
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
