Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России ВСУ при ударе по Стерлитамаку использовали БПЛА типа «Лютый»

Вооруженные силы Украины при ударе по Стерлитамаку в Башкирии использовали беспилотники типа «Лютый», сообщил Telegram-канал SHOT. По информации источника, всего по городу ударили четыре дрона. Обломки БПЛА упали на территории промышленного объекта, что привело к пожару в промзоне.

Беспилотники типа «Лютый» способны преодолевать расстояние свыше тысячи километров. Размах крыльев достигает почти семи метров, длина составляет 4,4 метра. Факт атаки на регион ранее подтвердил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, над территорией республики сработала система ПВО.

Стерлитамак — крупный центр химической и нефтехимической промышленности. Здесь расположены предприятия-гиганты «Каустик» и «Сода», которые производят каустическую и пищевую соду, изопреновые каучуки и поставляют продукцию по всей стране.

Ранее глава республики Радий Хабиров сообщил, что массированная атака БПЛА произошла в Башкирии также в ночь на 15 апреля. По его словам, несколько беспилотников сбили над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий.