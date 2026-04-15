ВСУ атаковали содовую столицу России

Массированная атака БПЛА произошла в Башкирии в ночь на 15 апреля, сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале. По его словам, несколько беспилотников сбили над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий.

В Стерлитамаке базируется химическая и нефтехимическая промышленность. Здесь находятся гиганты, такие как предприятия «Каустик» и «Сода». Город производит каустическую и пищевую соду, изопреновые каучуки и другую продукцию, которая поставляется по всей стране.

Ранее сообщалось, что женщина, получившая травмы в результате атаки беспилотника на автозаправочную станцию во Льгове Курской области, уехала с места происшествия вместе с годовалым ребенком на голых дисках. Мать и ребенок госпитализированы и сейчас идут на поправку.

До этого два дрона были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Череповцом. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.