В небе над Череповцом взорвались дроны Губернатор Филимонов: над Череповцом сбили два украинских беспилотника

Cредства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Череповцом, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. По его данным, оперативные службы работают на месте.

Силами и средствами Министерства обороны уничтожены два БПЛА над Череповцом. Оперативные службы работают. Прошу сохранять спокойствие, проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности, — написал глава региона.

Губернатор предупредил, что при обнаружении фрагментов беспилотников нельзя приближаться к ним, а необходимо сразу сообщить в службу 112. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности атаки беспилотников в воздушном пространстве региона. Он также предупредил о возможных проблемах с мобильным интернетом.

До этого Минобороны России отчиталось об уничтожении 33 украинских дронов над шестью российскими регионами за ночь. Средства ПВО перехватили и поразили цели в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областях и в Крыму.