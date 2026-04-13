13 апреля 2026 в 07:34

Российское небо превратилось в кладбище для дронов ВСУ

Минобороны: над регионами России уничтожили 33 украинских БПЛА

Фото: МО РФ
За ночь над несколькими регионами России средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в MAX. Дежурные средства противовоздушной обороны поражали цели в период с полуночи 12 апреля до 07:00 13 апреля 2026 года.

В течение прошедшей ночи в период с 24:00 мск 12 апреля 2026 года до 07:00 мск 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Республики Крым, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская супружеская пара операторов беспилотников была уничтожена 24 марта в районе Красноармейска. Они добровольно вступили в ВСУ и получили известность благодаря участию в съемках пропагандистских материалов. Супруги служили в 152-й отдельной механизированной бригаде.

До этого в Краснодарском крае обезвредили боевую часть беспилотника, найденного на улице хутора Трудобеликовского в Красноармейском районе. Разминирование прошло успешно. На время проведения работ для местных жителей организовали пункт временного размещения в доме культуры. После устранения угрозы люди смогли вернуться в свои дома.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
