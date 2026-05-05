Новые антироссийские санкции Великобритании не повлияют на ход специальной военной операции, говорится в комментарии посольства России в Лондоне. В дипмиссии назвали нелегитимными введенные Лондоном санкционные меры, передает РИА Новости.

Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и тем более на ход СВО замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей, — сказано в сообщении.

Ранее Соединенное Королевство расширило санкции в отношении России, включив в черный список 10 физических лиц и восемь компаний, в том числе из Камеруна, Китая и Таиланда. При обнаружении в британских банках счетов компаний из санкционного списка они будут заморожены, а физическим лицам запретят въезд на территорию страны.

До этого глава Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини заявил, что Россия сейчас проходит непростой период, однако ее экономика оказалась устойчивее, чем предполагали в Евросоюзе. Он указал на то, что Москва умеет быстро адаптироваться ко всевозможным ограничениям со стороны Запада.