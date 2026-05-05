«Переоценили»: в ЕС пришли к неожиданному выводу по российской экономике

«Переоценили»: в ЕС пришли к неожиданному выводу по российской экономике GIM Unimpresa: экономика России оказалась сильнее, чем думали в Европе

Россия сейчас проходит непростой период, однако ее экономика оказалась устойчивее, чем предполагали в Евросоюзе, заявил РИА Новости глава Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. Он указал на то, что Россия умеет быстро адаптироваться ко всевозможным ограничениям со стороны Запада.

Вводя санкции, чего хотел добиться Запад? Поставить Россию на колени. Да, ваша страна переживает сегодня непростые времена, но она оказалась куда сильнее, здоровее, чем думали представители ЕС. Они явно переоценили свои возможности и недооценили способность России быстро адаптироваться, — сказал собеседник.

Ранее Великобритания расширила санкции в отношении России. Королевство включило в санкционный список 10 физических лиц и восемь организаций.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник резко раскритиковал санкции, введенные против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его мнению, подобные ограничения порождают «собственное бессилие и зашкаливающую желчность».