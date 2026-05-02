В МИД РФ раскритиковали санкции Зеленского против сыновей Лукашенко Мирошник назвал санкции против детей Лукашенко выходкой Зеленского

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник резко раскритиковал санкции, введенные против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС. Он назвал эти меры «низкопробной личной выходкой» президента Украины Владимира Зеленского.

Санкции против сыновей Лукашенко — низкопробная личная выходка Зеленского, навеянная дурным воспитанием криворожской подворотни, на котором базируется все мировоззрение и этикет украинского недопрезидента, — заявил посол.

По словам Мирошника, подобные решения можно расценивать как попытку нанести «личный укус» семье белорусского лидера. Он считает, что санкции объясняются «собственным бессилием» Зеленского и «зашкаливающей желчностью». Посол подчеркнул, что подобные действия больше говорят об уровне принимающего такие решения.

Ранее украинский лидер одобрил ограничительные меры против двух сыновей белорусского лидера Александра Лукашенко. Санкции установлены на 10 лет. Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, санкции вводятся против Виктора и Дмитрия Лукашенко.