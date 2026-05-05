Удар по Чебоксарам, 500 БПЛА, пожар на НПЗ, шпионы: ВСУ атакуют РФ 5 мая

За сутки более 500 беспилотников атаковали регионы России. По меньшей мере два человека погибли, свыше 30 были ранены. В Чебоксарах готовятся ввести режим ЧС. В Ленобласти загорелся нефтеперерабатывающий завод. В Курске и Донецке задержали двух шпионов, а в Забайкалье ликвидировали сеть украинских мошеннических кол-центров. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 500 украинских дронов атаковали регионы России за сутки

За сутки 536 беспилотников ВСУ атаковали регионы России. По данным Минобороны РФ, 90 из них были сбиты с 09:00 до 15:00. Дроны пытались ударить по Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областям и Московскому региону.

За следующие пять часов силы ПВО ликвидировали еще 114 БПЛА над 12 регионами РФ, уточнили в военном ведомстве. Под угрозой удара оказались Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Рязанская, Смоленская, Тульская, Орловская, Тверская, Ростовская, Волгоградская области и Московский регион.

В ночь на 5 мая дроны совершили массированную атаку на Россию. Над регионами страны были уничтожены 289 беспилотников. По сообщению Минобороны, силы ПВО работали в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областях, Московском регионе, Крыму, Татарстане, Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.

Дроны ВСУ также атаковали РФ утром 5 мая. С 07:00 до 09:00 были перехвачены 43 БПЛА над Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областями, Адыгеей и Московским регионом, заявили в военном ведомстве.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Чебоксарах несколько человек были ранены в результате массированной атаки ВСУ

ВСУ ударили беспилотниками по Чебоксарам, в результате чего пострадали три человека, заявили в пресс-службе Минздрава Чувашии. По неподтвержденной информации, один мирный житель погиб, еще 16 человек получили ранения.

СМИ сообщили, что в ночь на 5 мая обломки БПЛА повредили торговый центр, а утром дрон влетел в жилую многоэтажку.

В городе перекрыли несколько улиц, работа общественного транспорта была приостановлена, занятия в школах перевели в онлайн-формат, секции и кружки отменили. Власти Чебоксар готовятся ввести режим ЧС. В городе организовали пункты временного размещения для эвакуированных людей, завил мэр Станислав Трофимов.

Утром 5 мая в Чебоксарах зафиксировали повторные удары ВСУ, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках противника на Чебоксары.

В Ленобласти загорелся нефтеперерабатывающий завод в результате атаки ВСУ

Основной целью ночной атаки ВСУ на Ленинградскую область был нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез», написал в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. По его словам, загорелись объекты в промзоне.

«Пожар в промзоне Киришей локализован. Жертв вследствие атаки нет», — написал он. Глава региона уточнил, что за ночь над Ленобластью сбили 29 БПЛА.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на Ленобласть.

ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» Фото: РИА Новости

В каких регионах есть раненые и погибшие в результате ударов ВСУ

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на село Демьянки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его данным, среди раненых — мужчина, женщина, сотрудник «Почты России» и водитель. Еще один мирный житель пострадал в результате ударов по поселку Вербовка, сказал он.

В Белгородской области за сутки погиб один человек, еще 12 пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, среди раненых — сотрудники МЧС, боец подразделения «Орлан» и десятилетний ребенок. Гладков также отметил, что дроны ВСУ ударили по зданию монастыря в поселке Борисовка.

Пострадавшие есть и в ДНР. Как сообщил глава республики Денис Пушилин, были ранены три человека, в том числе ребенок. По его словам, мальчик 2012 года рождения наткнулся на неразорвавшийся кассетный суббоеприпас.

Еще два человека получили ранения в результате ударов ВСУ по Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ 12 раз за сутки атаковали регион.

За прошедшую неделю жертвами обстрелов ВСУ в РФ стали 34 человека, среди них двое детей, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. По его словам, 166 мирных жителей пострадали, в том числе восемь несовершеннолетних.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о погибших и раненых мирных жителях в результате атак ВСУ.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

В Забайкалье ликвидировали сеть украинских мошеннических кол-центров

Сотрудники ФСБ ликвидировали теневой канал связи, использовавшийся украинскими телефонными мошенниками в Забайкальском крае, рассказали в пресс-службе ведомства. В спецслужбе сообщили о более 30 эпизодах обмана граждан. Общий ущерб превысил 30 млн рублей.

Все организаторы незаконной деятельности были задержаны. Силовики изъяли оборудование в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

ФСБ задержала украинских шпионов в Курске и Донецке

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя Курской области по подозрению в госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. По версии следствия, молодой человек собирал данные о военных и гражданских объектах для разведслужб Украины.

По данным ведомства, подозреваемый вовлек в незаконную деятельность четырех жителей Курска из числа своих знакомых. Они передавали ему сведения и фотографии военных, а также гражданских объектов.

Задержанный признался на допросе, что ему предложили взорвать один из энергообъектов, но он отказался.

«На это мы уже не согласились, <…> потому что это теракт. На этом наш разговор был закончен», — сказал он.

В Донецке сотрудники ФСБ России задержали медика по подозрению в государственной измене, сообщили в региональном управлении ведомства. По версии следствия, мужчина собирал и передавал украинским кураторам данные о расположении российских военных подразделений в Харцызске и Макеевском районе. Кроме того, он информировал противника о пациентах, поступавших в больницы с ранениями после обстрелов.

Читайте также:

«Чума» в рядах ВСУ и начало боев за Василевку: новости СВО к утру 5 мая

Сожгли секретный отряд ВСУ под Сумами: успехи ВС РФ к утру 5 мая

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 мая